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Сборная Израиля представила заявку на Евробаскет-2017

29 августа 2017, вторник. 16:42 Баскетбол

Сборная Израиля представила свою заявку с окончательным составом игроков на предстоящий чемпионат Европы, который будет проходить с 31 августа по 17 сентября. Турнир будут принимать четыре страны: Финляндия, Израиль, Румыния и Турция.

Состав сборной Израиля на Евробаскет-2017:
Идан Залмансон, Гай Пнини, Бар Тимор, Галь Мекель, Шон Доусон, Ричард Хауэлл, Йотам Гальперин, Лиор Эльяху, Оз Блейзер, Омри Каспи, Элишай Кадир, Йогев Охайон.

На групповом этапе чемпионата Европы Израиль сыграет с национальными командами Италии, Литвы, Германии, Грузии и Украины.

Источник: Sportando Сообщить об ошибке
Новости. Баскетбол
29 августа 2017, вторник
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