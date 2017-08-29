Уолл и Бил организовали сбор средств для пострадавших от урагана «Харви»

Защитники «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл и Брэдли Бил обратились к партнёрам по команде с призывом организовать сбор средств для пострадавших от урагана «Харви», сообщает The Score.

Первыми идею лидеров «Вашингтона» поддержали Маркифф Моррис и Отто Портер. На данный момент сумма, собранная игроками, достигла $ 250 тыс., ожидается, что вскоре она возрастёт.

Скотт Брукс, главный тренер команды, прокомментировал идею своих подопечных, полностью её поддержав.

«Джон и Брэдли сделали обращение посредством письма с целью помочь людям в Хьюстоне. Думаю, что все откликнутся на их призыв. Это здорово, я горжусь ими», — заявил Брукс.

Стихийное бедствие обрушилось на штат Техас в ночь на 26 августа. Жертвами урагана «Харви» стали уже 10 человек. Ещё 8 тыс. жителей эвакуированы из своих домов. Предварительно, ущерб от бедствия составит десятки миллиардов долларов.