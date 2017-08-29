Роуз: не понимал стратегии «Нью-Йорка», иногда это было сумасшествие

Деррик Роуз, разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс», выступавший в минувшем сезоне за «Нью-Йорк Никс», поделился впечатлениями от пребывания в стане этой команды, заявив, что не всегда понимал стратегию тренерского штаба и руководства.

«Когда я был на площадке, иногда это было каким-то сумасшествием. Я не понимал некоторые из стратегий и всё такое. Это было достаточно странно. Я рассматриваю это как опыт, на котором можно поучиться», — приводит слова Роуза SLAM Online.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 защитник принял участие в 64 матчах, набирая в них 18 очков, собирая 3,8 подбора и раздавая 4,4 передачи в среднем.