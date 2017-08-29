Определился состав сборной России на Евробаскет

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич огласил имена 12 игроков, которые примут участие в матчах предстоящего чемпионата Европы, сообщает Российская федерация баскетбола.
Защитники: Евгений Бабурин («Локомотив-Кубань»), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин (ЦСКА), Виталий Фридзон (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Алексей Швед («Химки»)
Форварды: Семён Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»)
Центровой: Тимофей Мозгов («Бруклин Нетс»)
На групповом этапе турнира команда России сыграет со сборными Сербии, Турции, Латвии, Великобритании и Бельгии. Стартовый поединок континентального первенства подопечные Базаревича проведут 1 сентября со сборной Турции.