«Маккаби» объявил о подписании контракта с чемпионом НБА Норрисом Коулом

«Маккаби» из Тель-Авива достиг соглашения с разыгрывающим защитником Норрисом Коулом, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

Всю свою профессиональную карьеру Коул провёл в НБА. В составе «Майами Хит» он дважды становился чемпионом лиги (2012, 2013). В минувшем сезоне он защищал цвета «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном чемпионате он отыграл 13 поединков, набирая в них 3,3 очка и совершая 1,1 подбора.

Всего же в регулярных чемпионатах в его активе 360 матчей, в которых он собирал коллекцию из 7 очков, 2 подборов и 2,7 передачи в среднем.