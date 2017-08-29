«Портленд» продлил соглашение с генеральным менеджером клуба Нилом Олши

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» продлило соглашение о сотрудничестве с генеральным менеджером команды Нилом Олши. Действие обновлённого контракта завершится в 2021 году, сообщает Hoopshype.

Олши работает в структуре «Портленда» с 2012 года. До этого он несколько лет проработал в «Лос-Анджелес Клипперс», занимая там должность генерального менеджера и вице-президента клуба по баскетбольным операциям.

Отметим, что за время пребывания функционера в «Портленде» результаты команды из Орегона значительно выросли. За пять лет работы Олши с командой она четыре раза попадала в плей-офф. Столько же раз «Портленд» становился участником плей-офф за предшествующие работе Олши 10 лет.