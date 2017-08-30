Ватутин: Родригес — это лучшее из возможных решений по замене Теодосича

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал изменения в составе команды.



«Серхио Родригес — это лучшее из возможных решений по замене Милоша Теодосича. Опыт, изобретательность в нападении, отличный дальний бросок, стремление побеждать – всё это его плюсы. А самый большой из плюсов – огромное желание защищать цвета ЦСКА. Мы видим, какой огромный ажиотаж в Европе вызвал этот переход, каждый говорит, что это главное событие лета. Верю, что Серхио оправдает ожидания, но радоваться раньше времени не хочу. Его вынужденно долго будут сравнивать с Теодосичем, но он однозначно не нуждается в подобных параллелях – это игрок иного плана, звезда со своим стилем.



Лео Вестерманн – отличный организатор нападения с хорошими оборонительными навыками. Лео ещё молод и способен прогрессировать, что он продемонстрировал в минувшем сезоне. Убеждён, рядом с классными партнёрами у него будет ещё больше возможностей проявить себя. Уилл Клайберн – физически очень одарён, и пусть у него не самый стабильный трёхочковый, зато Уилл как никто другой умеет идти с мячом под щит. Команда стала более атлетичной, можем прилично добавить в агрессии, в подборах.



В отношении позиции центрового есть два аспекта. Первый: в Европе был только один игрок, который устроил бы абсолютно всех, – речь об Экпе Юдо. Но и он вернулся в НБА. Остальные кандидаты обладают как плюсами, так и вполне очевидными минусами. Сделать однозначный выбор невозможно. Второй аспект: система защиты Итудиса подразумевает множество так называемых «смен», переключений в обороне, когда «большой» вынужден обороняться против «маленького», и высокорослый, тяжёлый игрок банально уступает в скорости. Эти нюансы привели к тому, что выбор сделан в пользу не классического центрового Отелло Хантера. Он – атлетичный баскетболист, который специализируется именно на защите, и он призван стать хорошим сменщиком Кайла Хайнса. Надеемся на помощь нашего российского новичка Алана Макиева – он как раз подходит под «классическое» понимание центрового. Не надо забывать и про Павла Коробкова. Да, Павел пропустил сезон из-за травм, ему понадобится много времени на возвращение кондиций, но мы верим в его талант и работоспособность, в профессиональные качества тренерского и медицинского штабов. Новый контракт Коробков подписал с определёнными условиями, снижающими риск и затраты со стороны клуба. Тем самым он ещё раз показал, что желание возобновить выступления на самом высоком уровне перевешивает множество других важных жизненных факторов. К сожалению, без определённой боли или дискомфорта в колене Павлу уже вряд ли придётся играть, надеюсь, он сможет с этим справиться», – цитируют Ватутина «Известия».