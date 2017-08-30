Курбанов: за месяц сложно идеально сыграться, у сборной России есть пробелы

Форвард сборной России Никита Курбанов позитивно оценил итоги подготовки команды к Евробаскету-2017.



«Мне кажется, мы хорошо подготовились и сейчас настроены по боевому. Да, у нас непростая группа, но состав, считаю, у нас сильный. Будем бороться.

При этом не надо судить нас по товарищеским играм – давайте судить уже по матчам, которые будут сыграны на турнире. Понятно, что за один месяц сложно идеально сыграться, поэтому у нас есть какие-то пробелы», – цитирует Курбанова ТАСС.



На первом этапе Евробаскета-2017 Россия сыграет в группе D со сборными Турции, Сербии, Латвии, Бельгии и Великобритании.