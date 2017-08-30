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Мелли: отклонил выгодное предложение из НБА, чтобы выиграть Евролигу

30 августа 2017, среда. 12:19 Баскетбол

Мощный форвард «Фенербахче» Николо Мелли рассказал, как принимал решение о продолжении карьеры в межсезонье.

«Я отклонил выгодное предложение из НБА, чтобы выиграть Евролигу. Хотя ответить отказом на интерес из сильнейшей лиги мира было нелегко. Ведь играть там всегда было моей мечтой. Но перед тем как переехать за океан, я хочу выиграть Евролигу», – цитирует Мелли Il Corriere della Sera.

Летом форвард перешёл в «Фенербахче» из «Бамберга», хотя в его услугах был заинтересован клуб «Атланта Хоукс».

Источник: Corriere della sera Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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