Парсонс полностью восстановится к началу тренировочного лагеря «Мемфиса»

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Чендлер Парсонс полностью восстановится к началу предсезонного тренировочного лагеря, сообщает Fox Sports.

28-летний Парсонс в прошлое межсезонье подписал с «Мемфисом» четырёхлетний контракт на общую сумму $ 95 млн. Однако из-за операции на мениске левой ноги он пропустил все предсезонные матчи и принял участие только в 34 поединках регулярного чемпионата. В них он набирал по 6,2 очка и совершал по 2,5 подбора за 20 минут в среднем за игру, выйдя в стартовом составе во всех встречах.