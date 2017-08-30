Де Коло включён в итоговый состав сборной Франции на Евробаскет-2017

Тренерский штаб сборной Франции определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат Европы 2017 года, который будет проходить с 31 августа по 17 сентября. Итоговый ростер, в который попал и защитник ЦСКА Нандо де Коло, был представлен в официальном «твиттере» сборной Франции.



Состав сборной Франции на Евробаскет-2017:

Антуан Дио, Борис Диао, Нандо де Коло, Эван Фурнье, Томас Эртель, Эдвин Джексон, Луи Лабейри, Джоффри Лаверн, Винсен Пурье, Кевин Серафин, Алекс Тоупане, Лео Вестерман.