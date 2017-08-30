«Милуоки» предложил Брогдона и Миддлтона в обмен на Ирвинга

Руководство «Милоуки Бакс» хочет заполучить разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга. «Бакс» готовы отдать за него защитников Малкольма Брогдона и Криса Миддлтона. Клуб готов добавить драфт-пик первого раунда, если Ирвинг согласится подписать с ним долгосрочный контракт, сообщает ESPN.

Ранее «Кливленд» договорился обменять Ирвинга в «Бостон Селтикс» на Айзею Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и драфт-пик первого раунда. Однако после обследования Томаса сделка оказалась под угрозой срыва из-за его состояния здоровья. «Милуоки» готов выменять Ирвинга, если «Кливленд» и «Бостон» не смогут договориться.