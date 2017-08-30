Источник: Томас может пропустить большую часть сезона-2017/18

Разыгрывающий Айзея Томас может пропустить большую часть грядущего сезона. Шансы на такой исход не велики, но они есть, сообщает ESPN.

Ранее «Бостон Селтикс» включили Томаса в сделку по обмену защитника «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга, но из-за состояния здоровья Томаса она ещё не подтверждена. Доктора «Бостона» предварительно сообщили «Кливленду» всю информацию о травмированном бедре защитника, но врачи «Кливленда» смотрят на ситуацию менее оптимистично.

Помимо Томаса «Бостон» включил в сделку Джея Краудера, Анте Жижича и драфт-пик первого раунда.