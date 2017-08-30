Диксон не попал в заявку Турции на Евробаскет-2017

Тренерский штаб сборной Турции объявил состав команды на Евробаскет-2017. В заявку на турнир попали:

Джеди Осман, Догуш Балбай, Фуркан Коркмаз, Эркан Вейселоглу, Сертач Санли, Кенан Сипахи, Фуркан Алдемир, Мелих Махмутоглу, Бариш Херсек, Синан Гюлен, Гёксенин Коксал и Семих Эрден.

Натурализованный американский защитник Бобби Диксон не попал в заявку. Его участие в турнире находилось под вопросом из-за повреждения.

На групповом этапе Турция будет соперником сборной России. Также она сыграет с командами Сербии, Латвии, Великобритании и Бельгии.