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Диксон не попал в заявку Турции на Евробаскет-2017

30 августа 2017, среда. 21:45 Баскетбол

Тренерский штаб сборной Турции объявил состав команды на Евробаскет-2017. В заявку на турнир попали:

Джеди Осман, Догуш Балбай, Фуркан Коркмаз, Эркан Вейселоглу, Сертач Санли, Кенан Сипахи, Фуркан Алдемир, Мелих Махмутоглу, Бариш Херсек, Синан Гюлен, Гёксенин Коксал и Семих Эрден.

Натурализованный американский защитник Бобби Диксон не попал в заявку. Его участие в турнире находилось под вопросом из-за повреждения.

На групповом этапе Турция будет соперником сборной России. Также она сыграет с командами Сербии, Латвии, Великобритании и Бельгии.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Сборная Турции — Баскетбол
Новости. Баскетбол
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