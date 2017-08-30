Уэйд: ужин с Джеймсом — дружеская встреча

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд опроверг информацию о том, что его ужин с Леброном Джеймсом на этой неделе будет связан с его возможным переходом в «Кливленд Кавальерс». По словам Уэйда, у них с бывшим одноклубником запланирована просто дружеская встреча.

«Мы пойдём ужинать. Как делают друзья. А не встретимся за ужином. Есть разница», — написал Уэйд в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Чикаго» намерен выкупить контракт Уэйд до начала регулярного первенства. Его соглашение действует до лета 2018 года.