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Порзингис и Хорнасек перестали разговаривать по ходу сезона-2016/17

30 августа 2017, среда. 23:37 Баскетбол

У мощного форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса был конфликт с главным тренером клуба Джеффом Хорнасеком по ходу сезона-2016/17. Ранее сообщалось, что латвиец конфликтовал с экс-президентом «Никс» Филом Джексоном. Но по данным Patreon, главная проблема была между Порзингисом и Хорнасеком.

Кульминацией конфликта стал момент, когда Хорнасек попросил центрового Вилли Эрнангомеса передать Порзингису, чтобы тот «не играл, как девчонка». В результате латвиец перестал общаться с тренером. Сейчас они снова общаются.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Джефф Хорнасек Кристапс Порзингис
Новости. Баскетбол
30 августа 2017, среда
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