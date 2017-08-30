Порзингис и Хорнасек перестали разговаривать по ходу сезона-2016/17

У мощного форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса был конфликт с главным тренером клуба Джеффом Хорнасеком по ходу сезона-2016/17. Ранее сообщалось, что латвиец конфликтовал с экс-президентом «Никс» Филом Джексоном. Но по данным Patreon, главная проблема была между Порзингисом и Хорнасеком.

Кульминацией конфликта стал момент, когда Хорнасек попросил центрового Вилли Эрнангомеса передать Порзингису, чтобы тот «не играл, как девчонка». В результате латвиец перестал общаться с тренером. Сейчас они снова общаются.