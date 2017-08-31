«Портленд» отчислил Николсона

Клуб НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» расторг контракт с форвардом Эндрю Николсоном. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. Он должен заработать $ 19,8 млн за это время.

«Портленд» спишет зарплату игрока, растянув её на несколько лет, чтобы уменьшить её влияние на зарплатный бюджет команды, ограниченный потолком, сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски.

Николсон перешёл в «Портленд» в июле из «Бруклин Нетс» в обмен на Аллена Крэбба. Его средние показатели в НБА — 6,0 очка и 3,0 подбора за 14,3 минуты на площадке.