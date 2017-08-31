НБА и профсоюз игроков пожертвуют $ 1 млн пострадавшим от наводнения в Техасе

Администрация НБА и профсоюз игроков приняли решение выделить $ 1 млн в качестве пожертвований пострадавшим от наводнения в Техасе.



«Наши мысли вместе с Хьюстоном и всеми теми, кого затронули последствия наводнения, вызванные ураганом «Харви». НБА и профсоюз совместным решением пожертвуют $ 1 млн Американскому Красному Кресту и другим некоммерческим организациям, которые оказывают помощь в Хьюстоне пострадавшим от стихии», — приводит заявление НБА и профсоюзов официальный «твиттер» лиги.



Наводнение в Хьюстон было вызвано ураганом «Харви». В результате стихии погибли не менее 30 человек, пострадали около 6,8 млн человек и более 13 тыс. были спасены. По оценкам властей Техаса, восстановление региона обойдётся по меньшей мере в $ 125 млд, сообщает Reuters.