Захар Пашутин: надеюсь, у тренеров сборной России есть сюрпризы для соперников

Чемпион Европы 2007 года и двукратный победитель Евролиги Захар Пашутин отметил важную роль работы скаутов сборной России.



«Мне кажется, что в товарищеских играх Базаревич показывает не все комбинации и защитные сочетания, которые он будет использовать на Евробаскете. Если бы он открыл их сейчас, то все бы были к этому готовы. Надеюсь, у тренерского штаба есть сюрпризы для соперников. Наши скауты в свою очередь должны детально изучить пять сборных, с которыми мы встретимся на групповом этапе, найти их слабые и сильные стороны. Скаутинг в современном баскетболе играет очень важную роль», – приводят слова Пашутина «Известия».

Захар Пашутин: на Евробаскете Швед покажет все свои самые сильные стороны