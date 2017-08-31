Лиллард: люди вряд ли смогут признать, что кто-то лучше Джордана

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился своим мнением о шансах лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса на звание лучшего игрока всех времён.



«Не думаю, что люди когда-либо смогут признать, что кто-то лучше Майкла Джордана, даже если это действительно будет так», – написал Лиллард на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Джеймс выступает в НБА с 2003 года. За 14 лет ему удалось завоевать три чемпионских титула, четыре раза стать самым ценным игроком регулярного сезона, а также 13 раз принять участие в Матче звёзд.

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