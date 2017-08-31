175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лиллард: люди вряд ли смогут признать, что кто-то лучше Джордана

31 августа 2017, четверг. 12:54 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился своим мнением о шансах лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса на звание лучшего игрока всех времён.

«Не думаю, что люди когда-либо смогут признать, что кто-то лучше Майкла Джордана, даже если это действительно будет так», – написал Лиллард на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Джеймс выступает в НБА с 2003 года. За 14 лет ему удалось завоевать три чемпионских титула, четыре раза стать самым ценным игроком регулярного сезона, а также 13 раз принять участие в Матче звёзд.

Джулиус Ирвинг: люди всегда будут сравнивать звёзд настоящего и прошлого
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмьен Лиллард Леброн Джеймс Майкл Джордан
Новости. Баскетбол
31 августа 2017, четверг
13:16 Стивен Эй Смит: «Оклахома-Сити» и «Майами» удивят многих в следующем сезоне
12:54 Лиллард: люди вряд ли смогут признать, что кто-то лучше Джордана
12:24 Захар Пашутин: надеюсь, у тренеров сборной России есть сюрпризы для соперников
12:04 «Бостон» включил пик второго раунда драфта-2020 в обмен с участием Ирвинга
11:54 Захар Пашутин: на Евробаскете Швед покажет все свои самые сильные стороны
11:50 Носов: сборная России может вернуться из Стамбула с медалями
03:33 НБА и профсоюз игроков пожертвуют $ 1 млн пострадавшим от наводнения в Техасе
00:34 «Портленд» отчислил Николсона
30 августа 2017, среда
23:37 Порзингис и Хорнасек перестали разговаривать по ходу сезона-2016/17
22:48 Уэйд: ужин с Джеймсом — дружеская встреча
22:16 Харден стал лучшим атакующим защитником в NBA 2K18
21:45 Диксон не попал в заявку Турции на Евробаскет-2017
21:26 НБА представила лучшие моменты мощных форвардов в сезоне-2016/17
20:13 Источник: Томас может пропустить большую часть сезона-2017/18
19:21 Райс и Вучевич вошли в заявку Черногории на Евробаскет-2017
18:19 «Милуоки» предложил Брогдона и Миддлтона в обмен на Ирвинга
17:32 «Бостон» считал, что Батлер не сыграется с Хэйвордом, а Джордж уйдёт в «Лейкерс»
16:46 «Филадельфия» подписала контракт с Макаду и Блэкмоном
15:52 Де Коло включён в итоговый состав сборной Франции на Евробаскет-2017
15:00 Парсонс полностью восстановится к началу тренировочного лагеря «Мемфиса»
14:49 «Кливленд» и «Бостон» начали переговоры о завершении обмена с участием Ирвинга
13:14 Ясикявичюс: система европейских баскетбольных соревнований – это катастрофа
13:04 «Нью-Орлеан» и «Миннесота» заинтересованы в услугах Данте Каннингема
12:52 Капитаны нескольких сборных пожаловались ФИБА на мяч Евробаскета-2017
12:19 Мелли: отклонил выгодное предложение из НБА, чтобы выиграть Евролигу
11:55 Ватутин: совет Лиги ВТБ свёл весь турнир к Матчу звёзд и «Финалу четырёх»
11:25 Ведищев: цели «Локо» на сезон – победа в Еврокубке и возвращение в Евролигу
10:35 Курбанов: за месяц сложно идеально сыграться, у сборной России есть пробелы
10:21 Базаревич: в плей-офф Евробаскета сборная России способна обыграть кого угодно
09:51 Айзея Томас: я не калека и вернусь на площадку таким же, каким был
09:40 Ватутин: Родригес — это лучшее из возможных решений по замене Теодосича
00:44 «Милуоки» в связи с пятидесятым сезоном в НБА проведёт матч на старой арене
29 августа 2017, вторник
23:36 Хорватия назвала окончательный состав на Евробаскет
22:16 «Портленд» продлил соглашение с генеральным менеджером клуба Нилом Олши
21:46 «Маккаби» объявил о подписании контракта с чемпионом НБА Норрисом Коулом
20:32 Определился состав сборной России на Евробаскет
19:22 Роуз: не понимал стратегии «Нью-Йорка», иногда это было сумасшествие
19:00 Украина объявила состав на Евробаскет
17:57 Уолл и Бил организовали сбор средств для пострадавших от урагана «Харви»
16:42 Сборная Израиля представила заявку на Евробаскет-2017
15:38 Швед: первая цель сборной России на Евробаскете — выход в плей-офф
15:20 Калинич и Недович не вошли в окончательный состав сборной Сербии на ЧЕ-2017
15:05 «Торино» объявил о подписании Вуячича
14:47 Джентри: «Нью-Орлеану» нужен разносторонний игрок
14:40 Вуячич ведёт переговоры с «Торино»
Все новости RSS
Партнерский контент