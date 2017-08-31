Стивен Эй Смит: «Оклахома-Сити» и «Майами» удивят многих в следующем сезоне

Известный журналист Стивен Эй Смит назвал команды, которые, по его мнению, в предстоящем сезоне выступят намного лучше, чем от них ожидают.



«Меня очень интригует связка Уэстбрук – Джордж. Плюс у «Тандер» есть Стивен Адамс и Энес Кантер. Это будет очень атлетичная команда. Конечно, никто не может быть Кевином Дюрантом, но Пол Джордж вместе с Расселлом Уэстбруком – это уже очень неплохо.



Среди команд Восточной конференции я выберу «Майами». Мне нравится этот молодой коллектив. Думаю, «Хит» – лучшая команда Востока, если не брать во внимание «Кливленд» и «Бостон», – сказал Смит в эфире телеканала ESPN.

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