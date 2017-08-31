Швед: сборной России необходимо добавить в защите

Защитник Алексей Швед считает, что сборной России необходимо улучшить игру в обороне.



«Думаю, мы подошли к Евробаскету в нормальной форме. Товарищеские турниры команда играла под большими нагрузками. Наверное, лишь в последние пару дней мы стали поменьше тренироваться. Хотя тренировки всё равно были активными.



А добавить нам нужно в защите. Именно там у команды были основные проблемы. В нападении же играли нормально. Обороне сейчас уделяется много внимания. Но всё равно, если хочешь чего-то добиться, необходимо защищаться ещё лучше», – приводит слова Шведа официальный сайт РФБ.

Швед: сборная России будет биться в каждом матче