Вышел первый эпизод реалити-шоу о семье Болл

В социальной сети «Фейсбук» был опубликован первый эпизод реалити-шоу о разыгрывающем защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болле, его отце Лаваре и других членах семьи.



Болл был выбран под вторым номером на драфте-2017. По итогам минувшей Летней лиги НБА Лонзо получил награду MVP. Разыгрывающий проводил на площадке по 32,5 минуты, набирал по 16,3 очка, отдавал по 9,3 передачи, собирал по 7,7 подбора, а также совершал по 2,5 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за игру.



Видео доступно на официальной странице реалити-шоу в «Фейсбуке».