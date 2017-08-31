Прифтис: УНИКСу удалось собрать конкурентоспособную команду

Новый главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал об обновлённом составе казанской команды.



«Только Понкрашов, Колом, Анджучиш и Каймакоглу остались в команде с прошлого сезона. У нас сразу сложилось очень хорошее взаимодействие с руководством клуба, и мы сумели собрать конкурентоспособную команду, в которой собраны, с одной стороны, игроки с большим опытом, с другой – с очень высокой мотивацией, у которых есть реальный шанс поднять свою карьеру на ступень выше. И сейчас нам нужно построить цельный организм, способный противостоять любому сопернику.



Наши российские игроки по-настоящему талантливы. Как я и говорил, в нашей команде есть опытные игроки, такие как Понкрашов и Шуховцов. Другие баскетболисты хоть и не играли на таком высоком уровне, но они каждый день работают над собой, улучшают свои показатели, у них есть реальная цель. Я думаю, что у нас в команде сложились действительно правильные отношения. Это вообще самое важное – построить единую команду из игроков разного уровня подготовки, из личностей со своими уникальными характерами. Им предстоит жить бок о бок и поддерживать друг друга в сложные моменты, которые испытывает любая команда в течение сезона», – приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

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