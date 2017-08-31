В Москве будет организован Дом болельщиков на период проведения Евробаскета-2017

Во время чемпионата Европы 2017 года, который будет проходить с 31 августа по 17 сентября, в столичном ресторане «На Шаболовке» (ул. Шаболовка, дом 31) будет организован Дом болельщиков мужской сборной России.



«Каждый желающий сможет посмотреть трансляции матчей нашей команды, принять участие в розыгрыше призов и подарков от Российской федерации баскетбола. В ресторане будут представлены уникальные экспонаты с матчей прошлых лет. А просмотр предстоящих игр пройдёт в потрясающей атмосфере. Причём каждый, кто придёт в одежде или с атрибутикой сборной России, получит в подарок бесплатный напиток.



Почётными гостями Дома болельщиков станут многие известные баскетбольные (и не только) люди. В частности олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Иван Едешко, руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов, руководитель департамента регионального развития и массового баскетбола Владимир Дячок, популярный баскетбольный телекомментатор Владимир Гомельский, вице-президент Федерации баскетбола Москвы Александр Новожилов, исполнительный директор АСБ Сергей Крюков, генеральный директор МЛБЛ Антон Зимин, актриса и телеведущая Ольга Панкова, менеджер лучшего российского шахматного гроссмейстера Сергея Карякина Кирилл Зангалис», — сообщается на официальном сайте РФБ.