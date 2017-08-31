32 очка Шрёдера помогли Германии обыграть Украину на Евробаскете

Мужская сборная Германии обыграла команду Украины со счётом 75:63 в первом туре группового этапа Евробаскета. Ключевой вклад в победу немецкие баскетболисты сделали во второй четверти, выиграв её с разницей "+13".

Лучшей результативностью отметился защитник Германии Деннис Шрёдер — на его счету 32 очка. Украине 12 очков принёс Александр Мишуля.

Евробаскет. Группа B. Первый тур

Германия — Украина — 75:63 (9:16, 30:17, 19:14, 17:16)

Германия: Шрёдер (32), Бензинг (17), Войтманн (8), Тейс (7), Ло (5), Стайгер (2), Тадда (2), Бартель (2)

Украина: Мишуля (12), Пустовый (11), Отверченко (8), Пустозвонов (6), Колченко (5), Бобров (5), Кониев (5), Зайцев (4), Кравцов (3), Липовый (2), Корниенко (2).