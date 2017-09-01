Ингрэм: хочу быть примером для других игроков «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм признался, что хочет стать лидером калифорнийской команды в предстоящем сезоне.



«В это межсезонье я стараюсь стать самым большим трудягой в клубе, работаю над устранением своих недостатков. Сейчас у меня другой менталитет, другой подход. Каждый день я стараюсь быть лидером. Я хочу быть примером для других игроков команды», – приводит слова Ингрэма NBC Sports.



В минувшем сезоне Брэндон принял участие в 79 поединках. 19-летний форвард проводил на паркете по 28,8 минуты, собирая коллекцию из 9,4 очка, 4,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Пелинка: Ингрэм будет главным плеймейкером «Лейкерс» в концовках матчей