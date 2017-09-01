Новичок «Нью-Орлеана» Фрэнк Джексон перенесёт операцию на ноге

Новичок «Нью-Орлеан Пеликанс» Фрэнк Джексон в эту пятницу перенесёт операцию на стопе правой ноги, сообщает ESPN. Баскетболист ранее сломал ногу, и теперь ему предстоит перенести хирургическое вмешательство, чтобы устранить последствия перелома.

В мае текущего года, перед тем как отправиться на драфт НБА, Джексон уже перенёс одну операцию на той же ноге.



На драфте-2017 Джексон был выбран под общим 31-м номером клубом «Шарлотт Хорнетс», откуда был обменян в «Пеликанс». Команда из «Нью-Орлеана» подписала с ним трёхлетний контракт.