18 очков Вилли Эрнангомеса помогли Испании разгромить Черногорию

Сборная Испании добыла уверенную победу над командой Черногории в стартовом для себя матче Евробаскета. Уже в первой четверти подопечные Скариоло оформили комфортный разрыв в счёте, выиграв её — 26:14.

В дальнейшем пиренейцы лишь наращивали преимущество, добыв разгромную победу со счётом 99:60. Самым результативным в составе победителей стал центровой «Нью-Йорк Никс» Вилли Эрнангомес, набравший 18 очков и собравший 9 подборов.

У команды Черногории 16 очков набрал центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич.