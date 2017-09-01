ФИБА представила топ-5 моментов первого игрового дня Евробаскета

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал видео с лучшими моментами первого игрового дня Евробаскета. Пятое место досталось данку в исполнении форварда сборной Грузии Торнике Шенгелии в матче с командой Литвы.

Четвёртое место было отдано центровому сборной Германии Йоханессу Фойгтманну, вколотившему данк в поединке с Украиной. Третье место рейтинга — у форварда сборной Греции Танасиса Адетокунбо, исполнившего эффектный блок-шот в матче с Исландией.

Второе место — у форварда сборной Словении Энтони Рэндольфа, а лучшим моментом первого дня был признан победный бросок защитника сборной Финляндии Джамара Уилсона в матче с командой Франции.

Видеоподборку можно посмотреть на официальном канале ФИБА в YouTube.