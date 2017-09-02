ФИБА опубликовала обзор поединка Турция — Россия

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал видео основных моментов поединка Евробаскета между командами Турции и России, который завершился поздним вечером 1 сентября в Стамбуле.

Победу в матче со счётом 76:73 праздновала российская сборная. Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 22 очка, в шаге от дабл-дабла остановился Тимофей Мозгов (20 очков+9 подборов).

У команды Турции лидерские функции на себя взял новичок «Кливленд Кавальерс» Джеди Осман, набравший 28 очков, собравший 7 подборов, а также совершивший 7 перехватов и 4 передачи.

Видео обзора поединка можно посмотреть на канале ФИБА в YouTube.