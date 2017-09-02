Мозгов: я и так мячи не ловлю, а такой тем более

Центровой сборной России Тимофей Мозгов после победы над командой Турции (76:73) пожаловался на игровой мяч и оценил первую победу для команды.



«Было огромное количество потерь. Но это первая игра за десять дней, это достаточно большой перерыв. К тому же, это первая игра на турнире, нервозная, против домашней команды. Мы знали, что они будут прессинговать, и в первую очередь справились с давлением. Был момент, когда мы могли сломаться, но мы продержались. Очень важная первая победа.



Обычно после таких матчей засыпаешь к утру. Сейчас уже полночь, и я раньше пяти утра, наверное, не усну. Что касается официального мяча турнира, то это полный ужас. Я и так мячи не ловлю, а этот тем более. Это правда ужасно. Обычно на Евробаскетах мячи были плохие с самого сначала, но потом оббивались, и потом ими можно было играть. Но этот пока ни в какие ворота не лезет», — передаёт слова Мозгова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.