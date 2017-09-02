Швед — о потерях в матче с Турцией: это первая игра и проблемный мяч

Защитник сборной России Алексей Швед прокомментировал победу команды в первом матче Евробаскета над сборной Турции, объяснив большое количество потерь в матче проблемным мячом.

«Хотел выиграть, бросил – забил. Обычный бросок. До этого промазал открытый трёхочковый, думал, что он залетит, но ударился в заднюю дужку. Но сейчас уже надо об этом забыть и готовиться к следующему матчу. Меньше суток остается на восстановление.



22 потери? Это первая игра и проблемный мяч. Когда мяч хоть немного мокрый, он вылетает из рук. Не знаю, как это объяснить, но ничего страшного, ведь все играют этим мячом — и мы, и соперники.



Если говорить о самом матче, то я не первый раз играю в Турции. Здесь всегда поддерживают свою команду. Ничего нового не увидел. Команда у них достаточно сильная, думаю, они еще покажут себя. Что касается завтрашнего поединка с Сербией, то мы играли с ними товарищескую встречу. У них сильный тренер и хороший подбор игроков. Некоторые не приехали, но все равно это грозная команда, которая бьётся до последнего. У них агрессивная защита и несколько индивидуально сильных игроков. Правда, их матч не смотрел, последние пару минут только», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.