Ивлев: узнал, что выйду в стартовом составе сборной России, перед началом матча

Форвард сборной России Владимир Ивлев, в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко, рассказал о первой победе на Евробаскете и о том, что ему сказал тренер перед матчем.



«На утренней тренировке я был в стартовой пятёрке, но у нас это часто меняется. Может быть, а может не быть. Может, мы хотели всех запутать. Перед самой игрой тренер подошёл и сказал, что я выхожу в стартовом составе.

Приятно, что первые очки набрал для сборной. Поначалу в нашей игре было немного нервозности — хотели сыграть одну комбинацию, получилась другая, какие-то несостыковки. Но это все нюансы. Главное, что весь матч не поддавались на агрессию, не позволили им сделать какой-то бешеный рывок, переломных моментов не было. Вся игра была ровной, даже трёхочковый Алексея Шведа таким моментом не назовёшь. Он бросал свой обычный бросок. Но после этого стало понятно, что выиграли", — завершил Ивлев.