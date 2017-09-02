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Кириленко: сербы и латыши не простят России того, что было в матче с турками

2 сентября 2017, суббота. 01:19 Баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над командой Турции (76:73) в стартовом матче Евробаскета.

«Мои поздравления всей сборной! Очень тяжёлая, трудовая победа. Но, на мой взгляд, в этой игре у нас были две команды. В первой половине отлично играли, во взрослый баскетбол, дисциплинированно, контролировали ход встречи. Естественно, с ошибками, но в целом наша игра смотрелась хорошо. А после большого перерыва многое изменилось. Я такого не видел давно: когда за короткий промежуток времени мы начинаем терять концентрацию, отдавать мяч в руки сопернику. Причём в ситуациях, которые вовсе того не требовали.

Но даже при всём при этом сборная России смогла довести матч до логичного завершения и выиграть его. Это, безусловно, хороший знак — что у команды есть характер и она способна «вытащить» такую тяжёлую встречу. Вот только сербы или латыши подобное не простят. Естественно, необходимо стараться демонстрировать ту игру, которая была в первой половине. Если у нас это получится, всё будет хорошо.

Ещё хотел бы добавить, что до перерыва мы очень агрессивно атаковали. Каждый игрок был заряжен на бросок. Во второй половине порой создавалось ощущение, что главное для нас – вывести мяч. И всё! А про то, что нужно ещё и забивать, мы нередко забывали.

В любом случае поздравляю ребят и тренеров с заслуженной победой! Будем объективны: всегда тяжело начинать турниры матчем с хозяевами. Тем более при сумасшедшей поддержке зала, которая не могла не сказаться на нашей сборной. В такой ситуации очень важен результат. И сегодня он был достигнут», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Латвии — Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол Сборная Турции — Баскетбол Андрей Кириленко
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