Дерозан: в новом сезоне продолжу расти как игрок и как лидер

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Мои намерения на следующий сезон? Продолжать становиться лучше и продолжать побеждать. Я хочу продолжить расти как игрок и как лидер. Планирую изучить свои недостатки с предыдущего сезона и стать лучше. Здорово иметь возможность быть лидером клуба, демонстрировать всем, что с каждым годом я становлюсь лучше», – приводит слова Дерозана ESPN.



В минувшем регулярном чемпионате Демар принял участие в 74 поединках регулярного чемпионата. 28-летний защитник проводил на паркете по 35,4 минуты, собирая коллекцию из 27,3 очка, 5,2 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.

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