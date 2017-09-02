Трёхочковый Шведа – лучший момент второго игрового дня Евробаскета

ФИБА представила видео, посвящённое лучшим моментам второго игрового дня Евробаскета. В их число вошли роскошная передача разыгрывающего Испании Серхио Родригеса, эффектный дриблинг и трёхочковый защитника Сербии Богдана Богдановича, аллей-уп на защитника Черногории Владимира Михайловича, сокрушительный данк форварда Латвии Кристапса Порзингиса, а также решающий трёхочковый защитника сборной России Алексея Шведа в победном матче с национальной командой Турции (76:73).



Видео доступно на официальном канале ФИБА в Youtube.