Ирвинг впервые предстал в форме «Бостона»

Разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг впервые предстал в форме своей новой команды «Бостон Селтикс».



Напомним, что «Кливленд Кавальерс», за который Ирвинг выступал с начала профессиональной карьеры, обменял его на разыгрывающего защитника Айзею Томаса, лёгкого форварда Джей Краудера, центрового Анте Жижича, пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс», а также право выбора во втором раунде драфта-2020.



В прошлом регулярном чемпионате Кайри набирал по 25,2 очка, отдавал по 5,8 передачи и собирал по 3,2 подбора в среднем за игру.



Видео доступно на официальной странице «Селтикс» в социальной сети «Твиттер».