Дерозан реализовал 450 трёхочковых бросков на тренировке

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан работает над трёхочковым броском. На недавней тренировке 28-летний баскетболист реализовал 450 из 700 дальних попыток (64 %).



В минувшем регулярном чемпионате Дерозан совершал в среднем по 1,7 трёхочковых за матч, реализуя 0,4 попытки (27 %). В плей-офф точность Демара из-за дуги составила всего 0,7 %. Стоит отметить, что по итогам прошлой «регулярки» лидер «Рэпторс» занял пятое место в списке самых результативных игроков лиги.



Фото доступно на странице журналиста Джоша Льюенберга в «Твиттере».