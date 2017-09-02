П. Газоль обошёл Д. Новицки в списке самых результативных игроков Евробаскетов

Центровой сборной Испании Пау Газоль в матче с национальной командой Черногории набрал 10 очков, довёл их общий показатель в рамках чемпионатов Европы до 1054.



Таким образом, Газолю удалось обойти мощного форварда Дирка Новицки, который за карьеру в сборной Германии набрал 1052 очка. Теперь Пау занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории Евробаскета. На первой строчке находится одноклубник Газоля Тони Паркер (1104), выступавший за сборную Франции.



В июле Газолю исполнилось 37 лет.

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