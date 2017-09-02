Джеймс может объединиться с Уэстбруком в «Лейкерс»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс хотел бы выступать с разыгрывающим защитником «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком за один клуб, сообщает Bleacher Report.



Отмечается, что Джеймс попытается убедить Уэстбрука присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс», если следующим летом сам подпишет контракт с 16-кратными чемпионами НБА.



Ранее сообщалось, что Леброн заинтересован в подписании соглашения с «Лейкерс». Следующим летом у Уэстбрука и Джеймса будет возможность стать неограниченно свободными агентами.

Уэстбрук всё ещё не ответил на предложение «Оклахомы» о максимальном контракте