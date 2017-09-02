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«Лейкерс» подписали Колдуэлл-Поупа из-за агента Джеймса

2 сентября 2017, суббота. 14:59 Баскетбол

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение подписать контракт с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом из-за того, что его агентом является Рич Пол, который также представляет интересы форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

«Несколько источников в НБА сообщили ESPN, что основным мотивирующим фактором в подписании однолетнего контракта на $ 18 млн с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом было то, что его агентом является Рич Пол, который также ведёт дела Леброна Джеймса», – цитирует Макменамина ESPN.

Ранее сообщалось, что Джеймс заинтересован в заключении соглашения с «Лейкерс» в 2018 году, когда он может получить статус неограниченно свободного агента.

Джеймс может объединиться с Уэстбруком в «Лейкерс»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Кентавиус Колдуэлл-Поуп Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
2 сентября 2017, суббота
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