«Лейкерс» подписали Колдуэлл-Поупа из-за агента Джеймса

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение подписать контракт с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом из-за того, что его агентом является Рич Пол, который также представляет интересы форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.



«Несколько источников в НБА сообщили ESPN, что основным мотивирующим фактором в подписании однолетнего контракта на $ 18 млн с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом было то, что его агентом является Рич Пол, который также ведёт дела Леброна Джеймса», – цитирует Макменамина ESPN.



Ранее сообщалось, что Джеймс заинтересован в заключении соглашения с «Лейкерс» в 2018 году, когда он может получить статус неограниченно свободного агента.

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