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54 очка Порзингиса и Тиммы помогли Латвии разгромить Бельгию "+28"

2 сентября 2017, суббота. 15:55 Баскетбол

Мужская сборная Латвии обыграла команду Бельгии со счётом 92:64 во втором туре группового этапа Евробаскета. После равной первой четверти во второй латвийцы позволили сопернику набрать лишь восемь очков и ушли в двузначный отрыв. В третьем отрезке Бельгия сократила отставание, но заключительную четверть проиграла с разницей "-20".

Результативнее всех в этом матче сыграли форварды Кристапс Порзингис и Янис Тимма, набравшие по 27 очков. В составе бельгийцев 12 баллов на счету форварда Акселя Эрвеля.

После двух туров у обеих команда по одной победе и одному поражению.

ЧЕ-2017 (м). Группа D. 2-й тур
02 сентября 2017, суббота. 14:15 МСК
Латвия
92 : 64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9)
Бельгия
Латвия: Порзингис - 27, Тимма - 27, Бертанс - 10, Стрелниекс - 9, Гразулис - 6, Мейерс - 5, Пейнерс - 4, Шмитс - 2, Блумс - 2, Яниченокс, Шкеле
Бельгия: Эрвель - 12, Жилле - 9, Серрон - 8, Мвема - 7, де Зеув - 7, Бако - 6, Табу-Эбома - 6, Салуму - 4, Лекомте - 3, ван Россом - 2, Кестелот, Тумба
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Латвии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
2 сентября 2017, суббота
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