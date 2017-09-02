Черногория обыграла Венгрию "+24", несмотря на 20 очков Войводы

Мужская сборная Черногории обыграла команду Венгрии со счётом 72:48 во втором туре группового этапа Евробаскета. Черногорцы постепенно наращивали преимущество, доведя его до двузначного к большому перерыву и удвоив в третьей четверти. В заключительном отрезке команды на двоих набрали лишь 20 очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник венгерской команды Давид Войвода, который набрал 20 очков. В составе черногорской сборной по 13 очков центровой Никола Вучевич и форвард Боян Дублевич.