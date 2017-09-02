«Химки» закончили первый предсезонный сбор

Баскетбольный клуб «Химки» закончил предсезонный сбор в Словении и с 3 по 6 сентября будет тренироваться в своём баскетбольном центре.



Как отметил ассистент главного тренера Олег Мелещенко, на сборах был заложен фундамент всех защитных действий команды и большей части нападения. «Естественно, нам нужно еще время, потому что сейчас мы только в начале пути. Но ребята работают с большим желанием и проявляют к тренировкам большой интерес», — отметил Мелещенко.



Теперь «Химки» проведут несколько дней дома, а затем их ожидают тренировочные игры в Литве и Италии (7-13 сентября). 21-24 сентября жёлто-синие примут участие в товарищеском турнире в хорватском Задаре.



Отметим, на сборах отсутствовали три игрока команды: Алексей Швед и Андрей Зубков выступают за сборную России на Евробаскете, а Марко Тодорович защищает цвета Черногории.

Видеоролик доступен на официальном канале «Химок» в Youtube.