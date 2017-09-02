Мозгов: в матче с Сербией многое не получалось, но главное, что победили

Центровой сборной России Тимофей Мозгов поделился впечатлениями от игры с национальной командой Сербии (75:72) во втором туре группового этапа Евробаскета-2017.



«Удивил ли результат? Мы и шли сюда, чтобы выигрывать. А иначе зачем выходить? Многое не получалось, но главное из того, что от нас требовалось, мы сделали. Вчера я говорил, что тяжело будет уснуть ночью, — так и получилось. В первой половине мне не удалось войти в игру. Сначала непонятные фолы свистнули, потом останавливали кровь. В итоге я выходил туда-сюда, чувствовал себя не совсем комфортно, а потом промазал несколько глупых бросков. Но я просто работал, и мы выиграли», — передаёт слова Мозгова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.