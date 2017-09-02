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Фридзон: почти все 40 минут матча с Сербией отыграли очень агрессивно

2 сентября 2017, суббота. 20:53 Баскетбол

Защитник сборной России Виталий Фридзон прокомментировал победу над национальной командой Сербии (75:72) в матче второго тура группового этапа Еврокубка-2017.

«Игра была тяжёлая, и мы готовились к ней очень серьёзно. После Турции было не так много времени, но мы все понимали, какой нас ждёт матч, и были готовы к жёсткой борьбе. Думаю, сегодня почти все 40 минут играли очень агрессивно. Впереди три сложных матча. Что будет дальше, поживём — увидим», — сказал Фридзон на послематчевой пресс-конференции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Сборная Сербии — Баскетбол Виталий Фридзон
Новости. Баскетбол
2 сентября 2017, суббота
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