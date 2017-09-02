ФИБА представила видеообзор матча Россия — Сербия

ФИБА опубликовала видеообзор матча второго тура группового этапа Еврокубка-2017 между сборными России и Сербии (75:72). Встреча проходила 2 сентября на «Улькер Спортс Арене» в Стамбуле. Победа над сербской командой позволила россиянам единолично возглавить группу D.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Алексей Швед, набравший 22 очка и совершивший 4 передачи. Тимофей Мозгов и Никита Курбанов принесли команде по 11 очков.

Видеоролик доступен на официальном канале FIBA в видеосервисе YouТube.