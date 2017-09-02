29 очков Драгича помогли сборной Словении одолеть Финляндию

Мужская сборная Финляндии в матче второго тура группового этапа Евробаскета-2017 проиграла национальной команде Словении со счётом 78:81. Встреча состоялась 2 сентября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки (Финляндия).



После равной первой четверти сборная Словении сумела обеспечить себе отрыв «+10» во втором отрезке матча. В третьей четверти финны смогли сократить отставание до двух очков, однако Словения сумела довести матч до победы.



Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий словенской сборной Горан Драгич, набравший 29 очков.