20 очков Хоуэла не спасли Израиль от разгромного поражения от сборной Литвы

В Тель-Авиве на «Менора Мивтачим Арене» состоялся матч второго тура группового этапа Евробаскета между сборными Израиля и Литвы. По итогам встречи победу одержала национальная команда Литвы со счётом 88:73.



Первая четверть завершилась с преимуществом хозяев площадки в четыре очка, однако на большой перерыв команды ушли при счёте 38:37 в пользу литовской команды. В третьей четверти сборная Литвы увеличила своё преимущество до «+20», и всё, что смогли сделать израильские баскетболисты в четвёртом отрезке встречи, так это отквитать пять очков.



Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Израиля Ричард Хоуэлл, набравший 20 очков.